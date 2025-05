Naj prostovoljski projekt leta 2024 je Šola s srcem

Ljubljana, 15. maja - Naj prostovoljski projekt leta 2024 je projekt Šola s srcem Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole iz Šolskega centra Novo mesto. Mladinski svet Slovenije ga je nagradil, ker je pokazal, da je šola lahko povezovalka skupnosti in ne le izobraževalna ustanova. Projekt je pri dijakih krepil življenjske vrednote in vzgojo za nenasilje.