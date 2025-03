Prostovoljstvo ključnega pomena za lokalno okolje in družbo

Ljubljana, 11. marca - Prostovoljstvo bogati družbo, lokalno okolje in posameznika. Še posebej je pomembno v današnjem času, ko na svetu prevladujejo individualizem, egoizem in potrošništvo, so se strinjali udeleženci današnje spletne nacionalne konference o prostovoljstvu. Predstavili so dobre prakse za ohranjanje in razvoj prostovoljstva v več slovenskih občinah.