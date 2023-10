Naj prostovoljski projekt leta 2022 je Srčne rutke za male borce

Ljubljana, 27. oktobra - Naj prostovoljski projekt leta 2022 je postal projekt humanitarnega društva Ni-Lu iz srca do src za projekt Srčne rutke za male borce. Projekt, v katerem so prostovoljke šivale naglavne rutke za otroke s težkimi zdravstvenimi težavami, je povečal ozaveščenost o potrebah teh otrok ter omogočil prijaznejše okolje za njihovo zdravljenje in okrevanje.