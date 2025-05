Cankarjeva založba predstavila nove domače in prevodne romane

Ljubljana, 14. maja - Pri Cankarjevi založbi so izšli romana Miza za štiri izpod peresa Lare Paukovič in Smrt v rezidenci Karmen Petric ter prevoda knjige Naj se vrti Alenke Vreček in tretjega dela trilogije o kraljevem svetovalcu Thomasu Cromwellu Zrcalo in luč Hilary Mantel. Po besedah urednika Andreja Blatnika jih povezujeta sodelovanje in sporazumevanje.