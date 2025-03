Pri Cankarjevi založbi novi Moderni klasiki

Ljubljana, 26. marca - Pri Cankarjevi založbi so v Modernih klasikih izšli Tri besedila francoske pisateljice Annie Ernaux, Biografija naključnega čudesa ukrajinske pisateljice Tanje Maljarčuk in Milenij v Beogradu srbskega pisatelja Vladimirja Pištala. Po besedah urednika Saše Puljarevića so vsa tri dela trdno zasidrana v družbeno resničnost, o kateri pripovedujejo.