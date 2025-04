Znani nominiranci za letošnjo Cankarjevo nagrado

Ljubljana, 19. aprila - Znani so nominiranci za letošnjo Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo preteklega leta. V ožji izbor so se s svojimi deli uvrstili Milan Dekleva, Feri Lainšček, Barbara Korun, Nataša Kramberger in Muanis Sinanović. Nagrado bodo po tradiciji podelili maja na Vrhniki.