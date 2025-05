Odbor za izobraževanje DZ prižgal zeleno luč noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 14. maja - Člani odbora DZ za izobraževanje, znanost in mladino so med drugo obravnavo prižgali luč predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta med drugim uvaja soglasje ministra k imenovanju ravnatelja, čemur opozicija najbolj nasprotuje. Vpeljuje tudi financiranje razvoja in investicij v izobraževanju glede na BDP.