Financiranje razvoja vzgoje in izobraževanje po predlogu novele zakona vezano na BDP

Ljubljana, 13. februarja - Predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja prinaša financiranje razvoja in investicij v izobraževanje, vezano na BDP. Hkrati novela uvaja tudi soglasje ministra k imenovanju ravnatelja in možnost, da minister ravnatelja pod zakonsko določenimi pogoji razreši. Omejuje pa nekatere pristojnosti svetov zavodov.