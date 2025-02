Vlada spet o noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 13. februarja - Vlada bo danes nadaljevala obravnavo predloga novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki jo je prekinila minuli teden. Po navedbah vladne strani so bile razlog za prekinitev pripombe s posveta o prihodnosti šolstva. Z novelo naj bi sicer zagotovili razvoj in višjo kakovost vzgoje in izobraževanja.