Kordiševi zbirajo podpise v podporo posvetovalnemu referendumu o povečevanju vojaških izdatkov

Ljubljana, 14. maja - V stranki Mi, socialisti!, ki jo ustanavlja poslanec Miha Kordiš s somišljeniki, so začeli zbirati podpise v podporo predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o povečevanju vojaških izdatkov Slovenije. Danes so začeli zbirati podpise prek spleta, v četrtek se bo začelo tudi zbiranje podpisov na terenu, so sporočili.