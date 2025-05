Kmetijski pridelki pri predelovalcih v prvem četrtletju dražji

Ljubljana, 14. maja - Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so se marca medletno zvišale za osem odstotkov, v prvem četrtletju pa za 6,8 odstotka, je danes objavil statistični urad. Inputi so se medtem marca podražili na mesečni in medletni ravni, cene so šle tako v četrtletni kot medletni primerjavi navzgor tudi v prvem trimesečju.