Kmetijski pridelki pri predelovalcih februarja dražji

Ljubljana, 14. aprila - Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile februarja medletno v povprečju višje za 8,5 odstotka, medtem ko je bila vrednost ob njihovem odkupu višja za 11,3 odstotka, je objavil statistični urad. Cene inputov v kmetijstvu so bile februarja višje tako na mesečni kot medletni ravni, pri čemer so se najbolj podražila gnojila.