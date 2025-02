Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih lani nekoliko višje

Ljubljana, 25. februarja - Kmetijski pridelki pri pridelovalcih so se lani v primerjavi z letom 2023 v povprečju podražili za 0,7 odstotka, je objavil statistični urad. Pri tem so bile cene rastlinskih pridelkov in živalskih proizvodov višje, cene živali pa nižje. Skupna vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov se je povečala za 1,5 odstotka na 762,4 milijona evrov.