V Centru Rog razstava Dediščine prihodnosti o rokodelstvu in sodobnem oblikovanju

Ljubljana, 15. maja - V Centru Rog ter Muzeju za arhitekturo in oblikovanje bodo drevi odprli razstavo Dediščine prihodnosti in predstavili izdelke dvoletnega sodelovanja med oblikovalci, rokodelci in znanstveniki iz več evropskih držav v okviru platforme Made in. Izdelki so nastali kot plod raziskav o tradicionalnih veščinah, lokalnih materialih in znanstvenih metodah.