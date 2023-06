Projektu Made in: pripovedi obrti in oblikovanja nagrada EU za kulturno dediščino

Ljubljana, 13. junija - Mednarodni projekt Made in: pripovedi obrti in oblikovanja, pri katerem sodeluje tudi Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), je letošnji dobitnik nagrade Evropske unije za kulturno dediščino v kategoriji izobraževanje, usposabljanje in spretnosti. Nagrade v več kategorijah bodo podelili konec septembra v Benetkah.