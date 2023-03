V Dresdnu začetek platforme Made in s slovenskim koordinatorjem MAO

Dresden, 31. marca - V Dresdnu bodo danes zagnali platformo Made in za sodobno rokodelstvo in oblikovanje. Sodelujoči partnerji, ki jih koordinira Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), bodo skupaj z mednarodnimi strokovnjaki s področja rokodelstva, oblikovanja in raziskovanja razpravljali o prihodnosti rokodelstva kot instrumenta za družbene in ekološke spremembe.