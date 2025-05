Fraport v prvem četrtletju z izgubo

Frankfurt/Brnik, 13. maja - Nemški upravljavec letališč Fraport, ki upravlja tudi Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, je v prvem letošnjem četrtletju zabeležil izgubo. Znašala je 26,4 milijona evrov, medtem ko je v enakem obdobju lani imel 12,7 milijona evrov dobička. Nižji so bili tudi prihodki, in sicer so se znižali za 2,4 odstotka na 868,5 milijona evrov.