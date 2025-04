Na ljubljanskem letališču obnova in reorganizacija letališke ploščadi

Brnik, 20. aprila - Fraport Slovenija v letošnjem in prihodnjem letu načrtuje obnovo in reorganizacijo glavne letališke ploščadi Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Investicija bo, kot so pojasnili za STA, pomembno prispevala k večji varnosti, operativni učinkovitosti in zmogljivosti letališke infrastrukture. Trenutno je v teku razpis za izvajalca del.