Na frankfurtskem letališču število potnikov kljub rasti ostaja pod predkoronsko ravnjo

Frankfurt/Brnik, 18. marca - Na frankfurtskem letališču so lani našteli 61,6 milijona potnikov, kar je bilo za 3,7 odstotka več kot leto prej, so danes sporočili iz Fraporta. Število potnikov tako kljub rasti ostaja pod ravnjo iz predkoronskega leta 2019, ko jih je bilo 70,6 milijona. Na ljubljanskem letališču so našteli 1,4 milijona potnikov oziroma za 13 odstotkov več.