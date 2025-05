V Celju tudi uradno odpirajo nove grajske tematske poti

Celje, 10. maja - Potem ko so v Celju že lansko jesen zaključili dela na grajskih poteh pod Starim gradom, ki so vse od takrat zelo priljubljene med sprehajalci, pohodniki in obiskovalci, pa tudi otroki, ki so jim na voljo gozdna igrala, bodo dopoldne s pomladnim pohodom od osrednje mestne knjižnice do Celjskega gradu to pridobitev odprli tudi uradno.