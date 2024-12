V Celju uredili grajske poti pod Starim gradom

Celje, 7. decembra - Celjska občina je zaključila ureditev grajskih poti pod Starim gradom in tako obstoječim sprehajalnim ter pohodniškim potem dodala še tri tematske poti v skupni dolžini 1256 metrov. Prva je Geološka pot pod grajskimi stenami, ki izobražuje o geološki zgodovini območja. Geološke dobe so označene na lesenih stebrih in vklesane v kamnite stopnice.