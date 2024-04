Celjski mestni svetniki sprejeli rebalans letošnjega proračuna

Celje, 17. aprila - Celjski mestni svetniki so na današnji seji po hitrem postopku in brez razprave sprejeli rebalans letošnjega proračuna. Prihodki bodo tako znašali 82,2 milijona evrov, kar je dva odstotka več kot v prvotnem proračunu. Odhodki so načrtovani v višini 87,3 milijona evrov, v prvotnem proračunu pa so znašali 84 milijonov evrov.