Večer o novem papežu (9. 5.)

Maribor, 8. maja - Vanessa Čokl v komentarju RKC gre naprej piše o novem papežu Leonu XIV, ki so ga izvolili v dnevu in pol konklava. Po besedah avtorice je bil papabilen, a oddaljen od prvih mest populističnih stavnic. Kardinali in Sveti Duh so iskali papeža za današnji čas in našli so ga, navaja prve komentarje po "presenetljivi nepresenetljivi" izvolitvi.