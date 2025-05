Dnevnik o lastništvu Križank (8. 5.)

Ljubljana, 8. maja - Mateja A. Hrastar v komentarju Trmast mestni boj z državo in cerkvijo piše o lastništvu Križank. Avtorica poudarja, da se o poslopju Plečnikove dediščine že vrsto let prepirajo Mestna občina Ljubljana, država in Cerkev. Meni, da Križanke niso primeren prostor niti za šolo niti za domicil kulturne ustanove.