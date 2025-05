Ljubljana, 8. maja - Srbska tiskovna agencija Tanjug je v povzemanju STA poročala, da bo Slovenija že letos za obrambno in varnostno politiko namenila dva odstotka BDP. Nova obrambna in varnostna politika za večjo odpornost Slovenije vključuje cilje zmogljivosti Slovenske vojske in načrt povečanja obrambnih izdatkov do leta 2040. O tem je poročala tudi avstrijska APA.