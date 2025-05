Napovedi glede prihodnje pojavnosti možganske kapi skrb vzbujajoče

Ljubljana, 8. maja - Svetovna organizacija za možgansko kap opozarja, da bo vsak četrti Zemljan, ki je danes starejši od 25 let, v svojem življenju utrpel možgansko kap. Do leta 2040 se bo število obolelih povečalo za 35 odstotkov, so pred evropskim dnem osveščanja o možganski kapi, ki bo letos 13. maja, izpostavili pri področnem društvu in združenju.