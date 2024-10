Svetovni dan možganske kapi v znamenju redne telesne dejavnosti

Ljubljana, 29. oktobra - Letošnja kampanja svetovnega dneva možganske kapi je osredotočena na redno telesno dejavnost v primarni in sekundarni preventivi. Geslo Bodi dejaven - močnejši od možganske kapi nas spodbuja, da izkoristimo moč gibanja, moč športa, za preprečevanje možganske kapi in za okrevanje po možganski kapi, so zapisali v društvu za zdravje srca in ožilja.