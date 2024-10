Ob svetovnem dnevu možganske kapi poudarek na telesni dejavnosti

Ljubljana, 24. oktobra - Ob svetovnem dnevu možganske kapi, ki ga zaznamujemo 29. oktobra, so v Društvu za zdravje srca in ožilja in Združenju bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo poudarili izjemen pomen telesne dejavnosti za preventivo. Možganska kap je po celem svetu najpogostejša nevrološka bolezen, v Sloveniji jo letno doživi več kot 4000 ljudi, smrtnost je visoka.