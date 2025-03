S spremembo zakona do več sredstev za aplikativne in temeljne raziskave

pripravila Vlasta Ivić

Ljubljana, 17. marca - Ob predlogu novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je v parlamentarnem postopku, del raziskovalne skupnosti izraža bojazen, da bo na račun večjega vlaganja v inovacije manj denarja za temeljne raziskave. To ne drži, saj zakon ureja financiranje tako temeljnih kot aplikativnih raziskav in inovacij, zatrjujejo pristojni.