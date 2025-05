Ob evropskem dnevu neodvisnega življenja razbijanje mitov o hendikepu

Ljubljana, 5. maja - V Društvu za teorijo in kulturo hendikepa YHD v sklopu evropskega dneva neodvisnega življenja, ki ga zaznamujemo danes, opozarjajo na ovire, s katerimi se soočajo hendikepirani, in izražajo solidarnost do tistih, ki še vedno živijo v institucijah. Na družbenih omrežjih Facebook in Instagram bodo tako razbijali mite o hendikepu, so sporočili.