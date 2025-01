Uporabniki osebne asistence na protestnem shodu zahtevali dostojno plačilo osebnih asistentov

Ljubljana, 21. januarja - Uporabniki osebne asistence so na današnjem shodu v državnem zboru opozorili na pomen osebne asistence za njihova življenja. Brez njih uporabniki izgubijo avtonomijo ter svobodno in neodvisno življenje, so poudarili. Izrazili so zahtevo po ustreznem plačilu osebnih asistentov, ki naj bo primerljivo z drugimi tovrstnimi poklici v javnem sektorju.