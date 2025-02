Komisija DZ za peticije s pozivom k ureditvi področja osebne asistence

Ljubljana, 12. februarja - Komisija DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti vladi in ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v 11 sklepih predlaga ureditev področja osebne asistence. Med drugim naj pripravita predlog sistemske ureditve financiranja področja in poskrbita za dostojno plačilo osebnih asistentov, predlagajo.