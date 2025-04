Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 4.)

Ljubljana, 29. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o srečanju slovenskih in italijanskih sindikatov v Novi Gorici. Poročale so tudi o nižjem realnem prihodku od prodaje v trgovini na drobno v marcu in najnovejšem poročilu o svobodi medijev za 2023 nevladne organizacije Civil Liberties Union for Europe (Liberties).