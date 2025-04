Večer o dostojnem delu (30. 4.)

Maribor, 29. aprila - Petra Lesjak Tušek v komentarju Za dostojno delo piše, da dostojno delo ni privilegij, temveč pravica. Izpostavlja, da je skoraj polovica mladih zaposlenih za določen čas in da so ljudje bolj pripravljeni na menjave. Cilj družbe mora biti stabilna, pravično plačana, varna in spodbudna zaposlitev, mladi pa morajo poznati delavske pravice, meni.