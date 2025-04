Dnevnik o fekalnem onesnaženju vode v Maximarketu (29. 4.)

Ljubljana, 29. aprila - Miha K. Turk v komentarju Maxi fekalni škandal piše o fekalnem onesnaženju vode v Maximarketu. Avtor meni, da je bila družba Mercator malomarna pri vodenju izbruha virusnih črevesnih bolezni. Poudarja, da so v sredo že vedeli za onesnaženje in uvedli interni protokol omejitve uporabe vode v prehrambne namene, stranke pa so bile obveščene v četrtek.