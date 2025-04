STO obeležuje 30 let trženja turizma

Ljubljana, 29. aprila - STO letos obeležuje 30 let obstoja in s tem tri desetletja sistematičnega trženja turizma. "Slovenija je v 30 letih postala prepoznavna in zaželena turistična destinacija ter ena vodilnih na področju trajnostnega razvoja," je ob tem izpostavila direktorica STO Maja Pak Olaj. Minister Matjaž Han je poudaril, da uspeh turizma ni samoumeven.