V Teksasu in Kaliforniji krepili turistično promocijo v ZDA

Houston/Los Angeles, 21. marca - V organizaciji Slovenske turistične organizacije (STO) so se ta teden na delovnih srečanjih v teksaškem Houstonu in kalifornijskem Los Angelesu predstavniki 13 slovenskih turističnih podjetij in destinacij srečali z več kot 70 zainteresiranimi ameriškimi partnerji. Gre za novo etapo v večletni promociji slovenskega turizma v ZDA.