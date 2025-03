Slovenski turizem z novimi nagradami na ITB Berlin

Berlin, 5. marca - Slovenski turizem se bo tudi z letošnje turistične borze ITB Berlin vrnil z več nagradami. Slovenska turistična organizacija (STO) je s promocijskimi projekti osvojila šest nagrad, uspeh Slovenije na tekmovanju The Golden City Gate pa so s svojimi projekti dopolnili še Turizem Ljubljana in Zavod za turizem Šaleške doline oz. Mestna občina Velenje.