Ob evropskem dnevu medgeneracijske solidarnosti poudarek na povezovanju

Ljubljana, 29. aprila - Spodbujanje medgeneracijske solidarnosti je učinkovit način za združevanje različnih pogledov in sodelovanje pri reševanju izzivov sodobnega časa, so ob današnjem evropskem dnevu medgeneracijske solidarnosti zapisali v evropski mreži neprofitnih organizacij AGE Platform Europe. Letos so izpostavili pomen povezovanja med generacijami.