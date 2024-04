Ob evropskem dnevu medgeneracijske solidarnosti poudarek na krepitvi sodelovanja med starostnimi skupinami

Ljubljana, 29. aprila - Spodbujanje dialoga in sodelovanja med različnimi starostnimi skupinami je zaradi hitrega tehnološkega napredka in družbenih premikov, ki povečujejo tveganje generacijskih ločnic, ključnega pomena, so zapisali na NIJZ. Današnji evropski dan medgeneracijske solidarnosti poudarja pomen premoščanja teh vrzeli in spodbuja sodelovanje med generacijami.