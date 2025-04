Po kongresu SLS ponovno ugibanja o sodelovanju desnega pola na volitvah

Ljubljana, 28. aprila - Po kongresu SLS, kjer so na čelo stranke izvolili Tino Bregant, se znova vrstijo ugibanja o sodelovanju desnosredinskih strank na parlamentarnih volitvah prihodnje leto, za kar si javno prizadeva predsednik NSi Matej Tonin. Tudi Bregant verjame v razvojno koalicijo sorodnih strank, v novoustanovljenih Demokratih in Fokusu pa so še zadržani.