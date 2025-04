Članstvo SLS pred izbiro treh kandidatov za vodenje stranke

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 25. aprila - SLS v soboto čaka izredni volilni kongres, na katerem bo članstvo odločalo o vodstvu, ki jih bo popeljalo na naslednje volitve v DZ. Za vodenje stranke se bosta ob aktualnem predsedniku Marku Balažicu potegovali še Tina Bregant in Nina Strah. Kandidati so enotni v cilju SLS prihodnje leto popeljati čez parlamentarnih prag in na "pot stare slave".