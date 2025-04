Vodenje SLS v roke Tine Bregant

Slovenska Bistrica, 26. aprila - Kongres SLS je na čelo stranke izvolil Tino Bregant. Podprlo jo je vseh 93 delegatov, ki so oddali veljavno glasovnico. Dosedanji predsednik Marko Balažic in Nina Strah sta pred glasovanjem kandidaturi umaknila. Kongres so ob očitkih o rušenju in vnaprej dogovorjenem izidu zaznamovali postopkovni zapleti na čelu s predlogom za prekinitev kongresa.