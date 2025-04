V Kašmirju novo obstreljevanje indijske in pakistanske vojske

New Delhi/Peking, 28. aprila - Indijski in pakistanski vojaki so se že četrto noč zapored obstreljevali na spornem območju Kašmirja ob meji med državama. Kot je sporočila indijska vojska, so iz pakistanske strani streljali na njene položaje. Napetosti med državama se nadaljujejo po napadu prejšnji teden v indijskem delu Kašmirja, v katerem je bilo ubitih 26 ljudi.