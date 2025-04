Indija in Pakistan nadaljujeta medsebojno obstreljevanje

New Delhi, 26. aprila - Indijski in pakistanski vojaki so se sinoči ponovno obstreljevali, je danes potrdila indijska vojska. Odnosi med državama so se močno poslabšali ta teden, ko je Indija obtožila Pakistan, da podpira terorizem v indijskem delu Kašmirja, kjer je bilo v torek ubitih 26 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.