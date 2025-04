Indija po napadu v Kašmirju zaprla osrednji mejni prehod s Pakistanom

New Delhi, 23. aprila - Indija je po torkovem napadu v indijskem delu Kašmirja zaprla osrednji mejni prehod s Pakistanom, so danes sporočili iz indijskega zunanjega ministrstva. Poleg tega so ukinili tudi izvajanje ključnega dogovora o delitvi vod s Pakistanom in odredili zmanjšanje števila diplomatskega osebja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.