Danes 12. dobrodelni tek Wings for Life

Ljubljana, 4. maja - Dobrodelni tek Wings for Life danes po vsem svetu poteka že dvanajstič, znova tudi v Ljubljani. Z dobrodelnim tekom zbirajo sredstva za raziskave poškodb hrbtenjače in iskanje zdravila zanje. Teka, ki je namenjen vsem, ne le resnim tekačem, se bodo udeležili tako tekači kot tekmovalci na vozičkih, so organizatorji navedli v sporočilu za javnost.