Na Wings for Life zbrali več kot osem milijonov evrov

Ljubljana, 5. maja - Danes so enajstič izvedli globalni dogodek Wings for Life, na katerem so udeleženci tekli za tiste, ki tega ne morejo. V Sloveniji, kjer je bil eden od sedmih uradnih tekov, so vplačali 3940 startnin, skupaj pa so tekači po svetu danes zbrali 8.104.299 evrov za raziskave poškodb hrbtenjače in iskanje zdravila zanje.