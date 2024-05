Danes 11. izvedba dobrodelnega teka Wings for life

Ljubljana, 5. maja - V nedeljo bodo na dobrodelnem teku Wings for life po svetu enajstič tekli za tiste, ki tega ne morejo sami. Enega od sedmih uradnih tekov bo tudi letos gostila Ljubljana. Wings for Life je sicer globalni dobrodelni tek, vsa zbrana sredstva od startnin in povezanih donacij pa gredo za raziskave poškodb hrbtenjače in iskanje zdravila zanje.