Za letalsko obrambo pred točo znova prijavljen Letalski center Maribor

Ljubljana/Maribor, 28. aprila - Na razpis za letošnje izvajanje letalske obrambe pred točo v severovzhodni Sloveniji so na kmetijskem ministrstvu prejeli samo prijavo Letalskega centra Maribor, ki to dejavnost opravlja že več kot 40 let. Z delom lahko začne po podpisu pogodbe, kar bo izvedeno predvidoma v maju.